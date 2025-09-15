Konya Karatay'da İnşaatta İşçi Ağır Yaralı Bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde bir işçi, çalıştığı inşaatta ağır yaralı halde bulundu. Olay, bölgedeki sakinleri ve yetkilileri alarma geçirdi.

İddiaya göre, Hamzaoğlu Mahallesi Kuşburnu Sokak üzerindeki 6 katlı inşaatta çalışan R.T, birinci katta yerde hareketsiz halde tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Olayın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

