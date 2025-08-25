Konya Karatay'da silahlı saldırı: Amca (33) ve 11 yaşındaki yeğeni öldü

Konya Karatay'da silahlı saldırı: amca ve 11 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde bir araca yönelik silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırı sırasında içinde bulunan amca M.K. (33) ile yeğeni S.K. (11)'nin bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede, M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Polis, olayla ilgili olarak şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde amca M.K. (33) ile yeğeni S.K'nin (11) içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.