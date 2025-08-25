DOLAR
Konya Karatay'da silahlı saldırı: Amca (33) ve 11 yaşındaki yeğeni öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde bir araca yapılan silahlı saldırıda amca M.K. (33) ile 11 yaşındaki yeğeni S.K. yaşamını yitirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:01
Olayın ayrıntıları

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde bir araca yönelik silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırı sırasında içinde bulunan amca M.K. (33) ile yeğeni S.K. (11)'nin bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede, M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Polis, olayla ilgili olarak şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

