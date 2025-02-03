Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyonda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 12 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalama Kararları ve Gözaltı Süreci

Operasyon, örgütün askeri yapılanmasında görev aldığı belirlenen 25 şüpheli için çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Konya'nın yanı sıra İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı gibi illerde de operasyonlar yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlılar için ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.