Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya Merkezli FETÖ Operasyonu

Konya merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Konya'dan başlayarak 5 ilde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, FETÖ/PDY üyesi olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik devam ediyor. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri mahrem yapılanmada görev aldıkları belirlenen toplam 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı Süreci

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı başarılı bir şekilde yakaladı. Ancak adresinde bulunamayan bir başka şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu operasyon, FETÖ'nün yapılanmasına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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