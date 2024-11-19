DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,57 0,18%
ALTIN
2.930,15 -1%
BITCOIN
3.176.627,08 -0,64%

Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:27
Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya Merkezli FETÖ Operasyonu

Konya merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Konya'dan başlayarak 5 ilde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, FETÖ/PDY üyesi olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik devam ediyor. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri mahrem yapılanmada görev aldıkları belirlenen toplam 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı Süreci

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı başarılı bir şekilde yakaladı. Ancak adresinde bulunamayan bir başka şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu operasyon, FETÖ'nün yapılanmasına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MOSSAD Casusluk Davasında 20 Sanık Hakim Karşısında
2
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
4
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'
5
Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin Ulaşım Stratejilerini Tanıtacak
6
Güney Kore, G20 Zirvesi'nde Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliğini Kınadı
7
Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz