Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Konya'da FETÖ Operasyonu

Konya merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir FETÖ operasyonunda, Türkiye'nin dört farklı ilinde toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmada aktif rol üstlendiği iddia edilen 5 zanlı için yakalama kararı çıkardı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda Konya, Ankara, Kahramanmaraş ve Isparta illerinde hedef alınan şahıslara yönelik gerçekleştirilmiş olup, şüphelilerden 4'ü başarılı bir şekilde yakalandı.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan zanlıların, Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturmaların derinlemesine sürdüğü bildirildi.