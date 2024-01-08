Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar Konya'da sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına mensup olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ ÜYESİ 7 KİŞİYE GÖZALTI
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri imamları olduğu öne sürülen 7 kişi için gözaltı emri verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup olduğu iddia edilen şüphelilere, örgütün mahrem imamları oldukları gerekçesiyle soruşturma kapsamında yakalama kararı çıktı.
Örgütün TSK içindeki mahrem yapılanmasına dahil oldukları iddia edilen 8 kişiden biri hala aranıyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri imamları olduğu ileri sürülen şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.