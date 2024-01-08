Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
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FETÖ'ye yönelik operasyonlar Konya'da sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına mensup olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ ÜYESİ 7 KİŞİYE GÖZALTI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri imamları olduğu öne sürülen 7 kişi için gözaltı emri verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup olduğu iddia edilen şüphelilere, örgütün mahrem imamları oldukları gerekçesiyle soruşturma kapsamında yakalama kararı çıktı.

Örgütün TSK içindeki mahrem yapılanmasına dahil oldukları iddia edilen 8 kişiden biri hala aranıyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri imamları olduğu ileri sürülen şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

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