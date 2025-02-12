Konya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli: Okullar Tatil!

Konya'nın 4 İlçesinde Eğitim Süresiz Olarak Durduruldu

Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim ve Karapınar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 13 Şubat Perşembe günü tüm okullarda eğitim durdurulacağı duyuruldu.

Olumsuz Hava Koşulları Yaşamı Etkiliyor

Yoğun kar yağışı, Konya'nın ilgili ilçelerinde günlük yaşantıyı olumsuz etkileyerek eğitim sistemini de aksattı. Eğitime ara verilmesi, öğrencilerin sağlığının yanı sıra eğitim kalitesinin korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

İdari İzinler Verildi

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memurlar ile diğer kamu görevlilerine de bir gün idari izin verileceği bildirildi.

Bu karar, kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla alınmıştır.