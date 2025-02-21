Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde Eğitime Ara Verildi

Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Şubat'ta bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:36
Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde Eğitime Ara Verildi

Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla bu karar alındı.

Açıklamada, "İlçe genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 21 Şubat 2025 Cuma günü, Hadim genelindeki eğitim kurumlarımızda taşımalı eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Ayrıca, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde de tüm okullar için 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

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