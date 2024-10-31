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Konya'nın Tarihi Güzellikleri "Konya Fotoğrafları Külliyatı" ile Gün Yüzüne Çıktı

Konya, tarihi fotoğraflarla dolu yeni eserle geçmişle bağını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:10
Konya'nın Tarihi Güzellikleri "Konya Fotoğrafları Külliyatı" ile Gün Yüzüne Çıktı

Konya'nın Tarihi Yapıları Tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğiyle hazırlanan "Konya Fotoğrafları Külliyatı", şehir tarihine ışık tutan önemli eserlerden biri olarak yayınlandı.

Külliyatın İçeriği

Külliyat, IRCICA arşivlerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesi koleksiyonlarında bulunan Konya'ya ait tarihi fotoğrafları bir araya getiriyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari anıtlar, altyapı tesisleri ve sosyal yaşamı yansıtan fotoğraflar içeriyor. Eser, iki cilt olarak hazırlanmış ve fotoğrafların yanı sıra tarihsel bilgiler ve Konya'da fotoğrafçılığın gelişimi hakkında bilgiler sunuyor.

Başkan Altay'ın Açıklamaları

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, külliyatın tanıtımında yaptığı açıklamada, tarihi fotoğrafların şehirlerin ruhunu yansıttığını vurgulayarak, "Bu albüm, şehrimizin kadim ruhunu ve esrarlı güzelliğini yeniden ruhumuza işleyecek," dedi. Ayrıca, modern kentleşmenin az olduğu dönemlerin fotoğraflarının, Konya'nın tarihi dokusunu ortaya koyduğunu ifade etti.

IRCICA'nın Katkıları

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, bu çalışma ile birlikte tarihsel belgelerin önemine dikkat çekti. Seçilen 601 fotoğraf arasında çeşitli tarihi binalar ve insan portreleri yer alıyor. Kılıç, "Bu fotoğraflar tarihsel doküman niteliği taşıyor," diyerek, fotoğrafların tarihsel bir miras olduğunu vurguladı.

Külliyatın Bölümleri

"Konya Fotoğrafları Külliyatı"nın içinde pek çok bölüm bulunmaktadır: genel görünümler, anıtlar, camiler, türbeler, sosyal hayat, kıyafetler ve daha fazlası. Tüm bu bölümler, Konya'nın geçmişle olan bağını güçlendiren değerli kaynaklar oluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) iş...

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) iş birliğiyle hazırlanan, Konya'nın tarihi fotoğraflarından oluşan "Konya Fotoğrafları Külliyatı" yayınlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (solda) ve IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç (sağda) AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) iş...

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) iş birliğiyle hazırlanan, Konya'nın tarihi fotoğraflarından oluşan "Konya Fotoğrafları Külliyatı" yayınlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (solda) ve IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç (sağda) AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

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