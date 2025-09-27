Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu

Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da gerçekleşti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Ticaret Odası organizasyonuyla Konya-Saraybosna İş Forumu Gala Programı düzenlendi. Etkinlik, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi ve Türk ile Boşnak iş insanları, üst düzey yetkililer ve davetliler bir araya geldi.

Katılımcılar ve temsilciler

Programa; Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Bosna Hersekli üst düzey yetkililer ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Vurgulanan fırsatlar ve çağrılar

Denis Zvizdic, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluğun ekonomik işbirliğiyle daha da güçleneceğini belirtti. Zvizdic, Bosna Hersek'in yatırım için potansiyel taşıdığını aktararak, "Özellikle altyapı, enerji, tarım ve turizm sektörlerinde ciddi fırsatlar var. Konyalı iş insanlarını ülkemize yatırım yapmaya, ortak projeler geliştirmeye ve ticaretimizi daha ileri taşımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Emin Akseki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi. Akseki, Konya'dan gelen iş insanlarının ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek: "Konya'nın Bosna Hersek'e olan ilgisi, savaş döneminden bu yana her zaman güçlü olmuştur. Bugün de Konya, sahip olduğu ekonomik ve ticari tecrübelerini Bosnalı iş insanlarıyla paylaşmak için buradadır. Türkiye'nin Balkanlar'daki yatırımlarında Bosna Hersek, ilk sırada yer alıyor." dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Bosna Hersek'in Konya ve Türkiye için özel bir yerde olduğunu vurgulayarak atılan her adımın bölgenin barış ve refahına hizmet edeceğini ifade etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise şehrin sanayi, tarım ve teknoloji gücüyle Bosna Hersek ile ortak projelerde önemli roller üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

İkili görüşmeler ve protokoller

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların yalnızca tarihi olmadığını, aynı zamanda ortak kalkınmanın anahtarı olduğunu belirtti. Program kapsamında Türk ve Boşnak iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve bir dizi işbirliği protokolü imzalandı.

Etkinlik, iki ülke iş dünyası arasında yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırladı.

