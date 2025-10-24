Konya Seydişehir'de Araçta 15 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi — Zanlı M.S. Tutuklandı

Seydişehir'de park halindeki araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız av tüfeği bulundu; gözaltına alınan M.S. (46) adliyede tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:56
Olay ve müdahale

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir otomobilden şüphelenerek müdahale etti.

Araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem

Gözaltına alınan M.S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153084 Sokak adresinde gerçekleşti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aramada 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

