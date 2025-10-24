Konya Seydişehir'de Araçta 15 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi — Zanlı M.S. Tutuklandı

Konya Seydişehir'de Araçta 15 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi — Zanlı Tutuklandı
Olay ve müdahale
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir otomobilden şüphelenerek müdahale etti.
Araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem
Gözaltına alınan M.S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153084 Sokak adresinde gerçekleşti.
