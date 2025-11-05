Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Seydişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota şarampole devrildi; aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:59
Kaza Ayrıntıları

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Konya Karayolu Çavuş Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (51) idaresindeki 06 BT 9874 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüjlere çarpıp şarampole takla attı.

Kazada, araç sürücüsü B.Ü. ile babası A.R.T. yaralanırken, sürücünün annesi Ş.T. hayatını kaybetti. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ş.T.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

