Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
İhbar üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir araçla ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ihbar aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla araçta bulunan G.H. ve E.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
