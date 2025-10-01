Konya Taşoluk Apartmanı Çöküşü: 10 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Konya'da Taşoluk Apartmanı davasında duruşma devam ediyor

Duruşma ve katılanlar

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kazım F. ve Volkan D., tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık ifadeleri

Tutuklu sanıklardan Volkan D., taşeron firma yetkilisi olduğunu belirterek, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda binada tadilat yaptığını savundu. Volkan D. söz konusu suçlamaları reddederek, "Yaklaşık 32 yıldır taşeronluk yapıyorum. Bugüne kadar kesinlikle insan hayatını tehlikeye atacak bir iş yapmadım. Binada kapı açıldığında ben orada da değildim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten tutuklu sanık Kazım F. ise, "Ben tadilat, bakım ve onarım yaptırdım ama binanın yıkılmasına sebep olabilecek herhangi bir işlem yaptırmadım. Biz de mağdur olduk. İki dükkanım vardı, ikisi de kapandı. Sağlık durumum da iyi değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukat beyanı ve mahkeme kararı

Volkan D.'nin avukatı, müvekkilinin binanın yıkımına sebep olabilecek bir tadilat işlemi yapmadığını, binanın projeye aykırı yapıldığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Kazım F. ve Volkan D.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın kısa özeti

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın 24 Ocak tarihinde çökmesiyle meydana geldi. Enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.