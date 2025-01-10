Konya Valisi Akın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Oylamaya Katıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı'nın gelenekselleşen 'Yılın Kareleri' oylamasında oy kullanmak üzere katıldı. Bu etkinlik, yılın en etkileyici fotoğraflarını seçme fırsatını sunuyor. Vali Akın, Anadolu Ajansı'nın bu önemli projesine destek verdiğini belirtti.

Yılın Kareleri Oylaması

Oylama, halkın ve fotoğrafseverlerin en beğendikleri kareleri belirlemelerine olanak tanıyor. Ajansın, yıl boyunca çektiği çarpıcı görüntüler arasında yapılan bu yarışma, yarışmaya katılımın artmasını sağlıyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.