Konya Valisi Akın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:28
Konya Valisi Akın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Oylamaya Katıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı'nın gelenekselleşen 'Yılın Kareleri' oylamasında oy kullanmak üzere katıldı. Bu etkinlik, yılın en etkileyici fotoğraflarını seçme fırsatını sunuyor. Vali Akın, Anadolu Ajansı'nın bu önemli projesine destek verdiğini belirtti.

Yılın Kareleri Oylaması

Oylama, halkın ve fotoğrafseverlerin en beğendikleri kareleri belirlemelerine olanak tanıyor. Ajansın, yıl boyunca çektiği çarpıcı görüntüler arasında yapılan bu yarışma, yarışmaya katılımın artmasını sağlıyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Medya-İş'e Destek Çağrısı
2
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Emekli Aylıklarında Yeni Artış: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı
4
Fransa, Nefret Suçlarından Sınır Dışı Ettiği Cezayirli Fenomenin Ülkeye Girişi Engellendi
5
Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı
6
Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn: Güvenlik ve Ekonomi Krizleriyle Yüzleşecek
7
AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar