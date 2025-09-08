Konya ve Afyonkarahisar'da 'Boş Sıralar' Etkinliğiyle Gazzeli Çocuklar Anıldı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Konya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen "Boş Sıralar" etkinliği, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocukların anılması amacıyla gerçekleştirildi.

Konya'da mesaj: Sıralar boş, çocuklar yok

Konya'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı İbrahim Kelek ve Gençlik Kolları üyeleri Kültür Park'ta bir araya geldi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, boş sıralara Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını yerleştirdi.

Boş sıraların önünde yapılan basın açıklamasında Kelek, "Orada binlerce sıra bomboş çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu." dedi.

Kelek, İsrail'in saldırılarında 19 bin çocuğun öldüğüne dikkat çekerek, "O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu." ifadelerini kullandı.

Kelek, Gazze'de insanlığın en temel hakkı olan eğitimin barbarca yok edildiğini vurgulayarak, mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar'da tepki ve farkındalık

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyeleri Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlikte boş sıralara Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğrafları yerleştirilirken, katılımcılar İsrail'i protesto etti.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, dünyaya duyurulmamış acıyı seslendirmek için 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi. İntepe, "Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit olunduğunu" ifade etti ve konuşmasına, "Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in, enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Bu çığlık, hepimizin sınavı, ahirette verilecek hesabıdır." sözleriyle devam etti.

Her iki şehirde düzenlenen etkinlikler, Gazze'deki çocukların kaybına dikkat çekmeyi ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

