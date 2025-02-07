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Konya ve Aksaray'da Trump'ın Gazze Planına Protesto

Konya ve Aksaray'da, Trump'ın Gazze planına karşı güçlü protestolar düzenlendi. Saadet Partisi, Filistinlilerin durumu için ses yükseltti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:56
Konya ve Aksaray'da Trump'ın Gazze Planına Protesto

Konya ve Aksaray'da Trump'a Tepki Gösterildi

Konya ve Aksaray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi. Saadet Partisi tarafından düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlar ellerinde pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konya'da Protesto

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı'nın Alaaddin Bulvarında gerçekleştirdiği etkinlikte, İl Başkanı Mehmet Demirel yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak 50 binin üzerinde Gazzeli'yi katlettiğini vurguladı. Demirel, Trump'ın Gazze'nin insansızlaştırılmasına yönelik tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün veya Mısır'a sürülecek. ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecek. Ey Trump! Mazlum coğrafyalardan elini çek, kendi ülkenle ilgilen. Gazze masada da size teslim olmayacaktır."

Aksaray'da Ses Yükseldi

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer adına konuşan İl Başkanı Vahit Arık, İsrail'in Gazze'de modern soykırım uyguladığını vurguladı. Arık, "İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden 50 binin üzerinde insanı katletti. Hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alındı," dedi.

Arık, sözlerine şöyle devam etti: "Gazze'de bina yıkıldıkça, insanların umutları da yıkıldı. Atılan her bombada Batı'nın demokrasi, insan hakları ve hukuk kavramları yerle yeksan oldu. Gazze'nin geleceğine sadece Gazzeliler karar vermelidir."

Etkinlik, Filistinlilerin hakları için duruş sergileyenlerin ortak mesajlarıyla sona erdi.

Konya ve Akrasay'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka...

Konya ve Akrasay'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi. Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer adına konuşan İl Başkanı Vahit Arık, İsrail tarafından Gazze'de modern soykırım uygulandığını söyledi.

Konya ve Akrasay'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka...

Konya ve Akrasay'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi. Saadet Partisi Konya İl Başkanlığınca Alaaddin Bulvarı'nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar, ellerinde pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Partinin İl Başkanı Mehmet Demirel (ortada) konuşma yaptı.

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