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Konya ve İlçelerinde Kar Etkili Oldu: Önlemler Artırıldı

Konya ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, kış boyunca hizmet verecek. Sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:39
Konya ve İlçelerinde Kar Etkili Oldu: Önlemler Artırıldı

Konya ve İlçelerinde Kar Yağışı Etkili

Konya kent merkezi ve çevresindeki bazı ilçeler, öğle saatlerinde başlayan yağmurun akşam saatlerinde kara dönmesiyle beyaz örtüye büründü. Özellikle Seydişehir, Derbent ve Yunak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağışların başlamasıyla birlikte Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı önlemleri artırdı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak güvenli bir ulaşım için gereken tedbirleri vurguladı.

Kış Hizmetleri için Hazırlıklar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve 31 ilçede toplamda 1374 personel ve 436 araçla kış boyunca hizmet vereceklerini duyurdu. Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinde kar temizliğinin yapılacağını belirtti.

Ayrıca, yaya üst ve alt geçitleri ile yürüyüş yollarının da kar temizliğinde öncelikli olacağı ifade edildi.

Seydişehir'de Fırtına ve Hasar

Diğer yandan, Seydişehir ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, bir evin çatısının uçmasına ve park halindeki araçların üzerine düşen su deposu nedeniyle hasar oluşmasına sebep oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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