Konya ve Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yapılan operasyonda Konya merkezli 3 ilde 4 kişi yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasının bir parçası oldukları öne sürülen 5 kişi için yakalama emri verildi. Konya merkezli İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yapılan operasyonda Şanlıurfa merkezli 7 ilde 8 kişi yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ekipleri tarafından 3 Şubat'ta, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri bitti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.