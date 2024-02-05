Konya ve Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli 3 ilde FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına, Şanlıurfa merkezli 7 ilde ise DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.

Konya ve Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yapılan operasyonda Konya merkezli 3 ilde 4 kişi yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasının bir parçası oldukları öne sürülen 5 kişi için yakalama emri verildi. Konya merkezli İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yapılan operasyonda Şanlıurfa merkezli 7 ilde 8 kişi yakalandı. 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ekipleri tarafından 3 Şubat'ta, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri bitti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

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