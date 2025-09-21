Konya Yunak'ta Devrilen Otomobil: 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde 34 RZ 7822 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

