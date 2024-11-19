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Konyaaltı Belediyesi'nin Eksik Ödenen Maaşları Protesto Edildi

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi'nde eksik maaş ödemeleri protesto edildi. Personel mağduriyetlerine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:20
Konyaaltı Belediyesi'nin Eksik Ödenen Maaşları Protesto Edildi

Konyaaltı Belediyesi'ne Tepki Yağdı

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi yönetiminin memurlar da dahil olmak üzere tüm belediye personelinin maaşlarını eksik yatırması, protestolara sebep oldu. Belediye önünde bir araya gelen Bağımsız Yerel Hak-Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri, ellerinde 'Memura taksitli maaşa hayır', 'Hakkımız için buradayız' ve 'Hak, hukuk, adalet' yazılı dövizlerle seslerini yükseltti.

Bağışlanmış Haklar

Grup adına basın açıklaması yapan Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özgür Cantilav, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan bir an önce personelin alacaklarını ödemesini talep etti. Cantilav, memur ve işçi maaşlarının eksik ödenmesini 'kanun tanımazlık' olarak değerlendirdi ve bu durumun derin bir mağduriyet yarattığını vurguladı.

Personelin Mağduriyeti

Cantilav, emekçilerin haklarının derhal verilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Her şeye ve her şarta rağmen hiçbir belediye başkanı ve bürokrat 'Belediye gelirleri kesildi, maaş yatıramıyorum' dememeli. Emeğinin karşılığını bekleyen arkadaşlarımızın mağduriyetleri göz ardı edilemez," ifadelerini kullandı.

Maaş Sorunları ve Kesintiler

İşçi ve memur maaşlarının eksik ödenmesinin ardından, belediye yönetimi ve bürokratlarının hukuki sorumluluk altına girdiğini belirten Cantilav, çalışanların mağduriyetlerinin acil bir şekilde giderilmesini talep etti.

Konyaaltı Belediyesi'nde kasım ayı memur maaşlarının yalnızca 22 bin lira olarak ödendiği, ayrıca memurların toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal denge tazminatı, bayram ikramiyeleri, eğitim yardımı ve performans ücretlerinin de 8 aydır ödenmediği ifade edildi. Kadrolu işçi, sözleşmeli ve taşeron işçilerin de maaş ödemelerinin kesintiye uğradığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi yönetimi tarafından memurlar da dahil tüm belediye personelinin...

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi yönetimi tarafından memurlar da dahil tüm belediye personelinin maaşlarının eksik yatırılması protesto edildi. Belediye önünde bir araya gelen belediye çalışanları dövizler taşıyıp slogan attı.

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi yönetimi tarafından memurlar da dahil tüm belediye personelinin...

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi yönetimi tarafından memurlar da dahil tüm belediye personelinin maaşlarının eksik yatırılması protesto edildi. Belediye önünde bir araya gelen belediye çalışanları dövizler taşıyıp slogan attı.

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