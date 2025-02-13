Konyaaltı Sahili'ndeki Kaçak Yapılar Yıkılacak

Kaçak Yapılar Yıkılacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerin yasal kullanım alanları dışındaki aykırılıkları gidermesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, yıkım dahil tüm yasal yaptırımların tavizsiz olarak uygulanacağı uyarısında bulundu.

Toplantı ve Denetim Kararları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı", Vali Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Konyaaltı Sahili ve Antalya genelinde daha nitelikli hizmet sunulması için yoğun denetimler yapılacağı kaydedildi.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Konyaaltı Sahili'nin eşsiz güzelliğini korumak ve hizmet kalitesini artırmak için tüm paydaşlarla ortak hareket etme vurgusunu yaptı. "Amacımız, işletmelerimizle işbirliği içinde bir çalışma gerçekleştirmek. Tüm Antalyalıların faydalanacağı bir sistem kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Denetim Faaliyetleri

Vali Şahin, Antalya genelinde başta turizm tesisleri olmak üzere, kamuya ve özel sektöre ait tüm tesislerin düzenli denetimlerini gerçekleştirmek için geniş bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Bu kapsamda bazlı komisyonlar kurularak ilgili mevzuat çerçevesinde sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi.

Toplantı sırasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Konyaaltı Sahili boyunca işletmelerin mevzuata aykırı tespit edilen yapıları ve kullanım alanlarına ilişkin bir sunum yapıldı.

Önemli Hususlar

İşletmelerin daha kaliteli hizmet vermesi için personelin dikkatli seçimi ve daha nitelikli olması gerektiği, müzik yayını yapan işletmelerin sahil yolunda yürüyen insanları rahatsız etmemesi gerektiği gibi önemli noktalar da toplantıda ele alındı. Ayrıca, sahte içki ve gıda ile ilgili konularda işletme sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş ile ilgili kurum temsilcileri ve Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciler katıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde "Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde "Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.