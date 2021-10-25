Konya’da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:02
Konya
’nın Akşehir
ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde feci bir kaza
meydana geldi. Ferhat Ç’nin kullandığı otomobil 76 yaşındaki Mevlüt Ateş idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam bir süre sürüklendi.
76 yaşındaki Mevlüt Ateş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini morga kaldırdı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 25.10.2021 15:02
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