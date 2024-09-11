Konyaspor'dan Bazoer İmzası: Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Konyaspor, Riechedly Bazoer ile Anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, defansif güçlenme için önemli bir adım atarak, Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza Töreni Detayları

Konyaspor Stadyumu'ndaki Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, kulübün Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik katıldı.

Bazoer'in Kariyeri

PSV altyapısından yetişen Bazoer, Hollanda milli takım formasını giydiği dönemde Ajax, AZ Alkmaar, Vitesse ve Utrecht gibi kulüplerde mücadele etti. Ayrıca, Almanya'nın VfL Wolfsburg ve Portekiz'in Porto takımlarında da oynadı.

Bazoer'in İlk Açıklamaları

20 numaralı formayı giyecek olan Bazoer, imza töreninde duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok mutlu etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Erkut Çağlar Çelik'in Değerlendirmesi

Futbol Şube sorumlusu Erkut Çağlar Çelik, Bazoer'in kariyeri hakkında; "Riechedly Bazoer, gerçekten önemli bir isim. Avrupa'nın en büyük kulüplerinde deneyimi var. Kendisine güveniyoruz ve savunma anlamında takımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, bir forvet takviyesi de planlıyoruz. Ancak transfer döneminin sonuna kadar kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Fırsat transferleri gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.

TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer (solda) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik (sağda) kulüp adına sözleşmeye imza attı.

TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer (solda) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik (sağda) kulüp adına sözleşmeye imza attı.

TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer (solda) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik (sağda) kulüp adına sözleşmeye imza attı.

TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer (solda) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik (sağda) kulüp adına sözleşmeye imza attı.