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Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Emekli Öğretmeni Unutmadı

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, emekli öğretmen Fikret Çiçek'i Öğretmenler Günü'nde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:50
Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Emekli Öğretmeni Unutmadı

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Emekli Öğretmeni Unutmadı

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 18 yıl önce emekli olan matematik öğretmeni Fikret Çiçek'i evinde ziyaret etti. Ziyaret, Konyaspor'un taraftarları arasında özel bir anlam taşıyor.

Öğretmenler Günü'nde Sürpriz Ziyaret

Konyaspor Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ekipleri, 65 yaşındaki Fikret Çiçek’i bu özel gün için ziyaret etmek istediklerini ilettiler. Çiçek, Kahramanmaraş, Samsun ve Konya'da çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış ve Konyaspor'a olan tutkusuyla tanınıyor.

Çiçek, ziyaret sırasında elinde bir buket ve adına özel olarak hazırlanmış Konyaspor formasıyla teknik direktör Recep Uçar ile karşılaştığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 18 yıl sonra böyle bir sürprizle karşılaşmanın mutluluğunu yaşayan Çiçek, yeşil beyazlı forma ile olan duygusal bağını paylaştı.

Fikret Öğretmenin Anıları

Fikret Çiçek, bir dönem amatör futbol oynamış ve Konyaspor'un kış aylarında dahi maçlarına katıldığını belirtti. Geçmişte yaşadığı kayıplar nedeniyle bazı maçları kaçırdığını anlatan Çiçek, "Konyaspor'un karda kışta maçlarına giderdim. Son yıllarda eşimle birlikte bu güzel günleri paylaştım," diyerek duygularını ifade etti.

Uçar'ın Ziyaretinden Memnuniyet

Çiçek, Uçar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Recep Uçar, evimize teşrif etti, Allah razı olsun. Kendisi de öğretmenmiş, çok memnun oldum. Bu tür sürprizler, öğretmenler olarak bizim için çok anlamlı," ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un Vefakar Taraftarı

Recep Uçar ise Fikret öğretmenle tanışmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Uçar, "Fikret öğretmen, vefakar bir Konyaspor taraftarı. Daha önce görev yaptığı illerden buraya maçlara gelmiş, Konyaspor aşkıyla yanıp tutuşuyor. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çiçek'in torunu Kaan'ın da bir Konyaspor taraftarı olduğunu belirterek ona da destek verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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