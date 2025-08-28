Koop-İş Yarın 1003 SYDV'de Greve Çıkacak

TÜRK-İŞ'e bağlı sendika SYDV uygulamalarına tepki gösterdi

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda (SYDV) yarın greve çıkma kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 600 bine yakın işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu protokole rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elde edilen ücret artışları ile kazanımları SYDV'lerde uygulamakta direnç gösterdiği belirtildi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta Kovid-19 pandemisi dönemi olmak üzere depremlerde, sel felaketlerinde her zaman halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. Çözümü masada çözme girişimlerimize rağmen işverenin uzlaşmadan uzak tavrı nedeniyle ülke çapındaki 1003 SYDV'de yarın greve çıkacağız. Bu kapsamda, Genel Başkanımız Eyüp Alemdar, greve çıkacak tüm üyelerimiz adına yarın saat 09.00'da Çankaya SYDV önünde greve çıkan işçilere destek ziyaretinde bulunacaktır.