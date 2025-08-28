DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

Koop-İş Yarın 1003 SYDV'de Greve Çıkacak

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın zamları SYDV'lerde uygulamamasına tepki olarak yarın 1003 SYDV'de greve gidiyor; Eyüp Alemdar destek ziyareti yapacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:43
Koop-İş Yarın 1003 SYDV'de Greve Çıkacak

Koop-İş Yarın 1003 SYDV'de Greve Çıkacak

TÜRK-İŞ'e bağlı sendika SYDV uygulamalarına tepki gösterdi

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda (SYDV) yarın greve çıkma kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 600 bine yakın işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu protokole rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elde edilen ücret artışları ile kazanımları SYDV'lerde uygulamakta direnç gösterdiği belirtildi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta Kovid-19 pandemisi dönemi olmak üzere depremlerde, sel felaketlerinde her zaman halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. Çözümü masada çözme girişimlerimize rağmen işverenin uzlaşmadan uzak tavrı nedeniyle ülke çapındaki 1003 SYDV'de yarın greve çıkacağız. Bu kapsamda, Genel Başkanımız Eyüp Alemdar, greve çıkacak tüm üyelerimiz adına yarın saat 09.00'da Çankaya SYDV önünde greve çıkan işçilere destek ziyaretinde bulunacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
28 Ağustos 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da
7
Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi