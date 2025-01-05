Kop Dağı Kış Sporları Merkezi Haftasonu Yoğunluğuyla Dikkat Çekti

Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde 2 bin 409 rakımda yer alıyor ve hafta sonu yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Kayakseverler, bu muhteşem doğa manzarasında kayak yapmanın tadını çıkarırken, merkezi tercih edenler 1260 metrelik pistte kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Merkezde eğitim alan sporcular, Türk bayraklarıyla gösteri yaparak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Vali Mustafa Eldivan, merkeze yaptığı ziyarette sporcularla bir süre kayak yaptı ve yapılan incelemelerde %strong% yoğunluk yaşandığını%strong% belirtti.

Eldivan, Gümüşhane ve Trabzon'dan gelen ziyaretçilerin sıklıkla tercih ettiği bu tesiste, yeni başlayanlar için alternatif pistler ile kayak deneyimleyenlerin rahatlığı gözetildiğini ifade etti. Sezon açılışını geçen hafta gerçekleştirdiklerini belirten Eldivan, önümüzdeki dönemde yarı tatil nedeniyle ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Yolun sezon öncesinde asfaltlandığını aktaran Eldivan, özellikle Erzurum Palandöken yerine sakin bir kayak deneyimi arayan vatandaşları Kop Dağı'na davet etti. Eldivan, ayrıca merkezin özellikle 300 sporcu tarafından antrenman maksatlı kullanıldığını vurguladı.

Kayak meraklısı Osman Yılmazer ise Gümüşhane'den ailesiyle geldiği Kop Dağı Kış Sporları Merkezi'nde, "İlk defa geliyoruz ve burayı çok beğendik. Eşim kızak bölümünde, ben de kızımla birlikte ana pistte kaydık. Kaymayı çok seviyoruz. Bu tesisin de çok güzel bir potansiyeli var, onu görmüş olduk. Tekrar geleceğiz inşallah." diyerek duygularını paylaştı.

Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.