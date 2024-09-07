Kop Tüneli İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kop Tüneli İnşaatındaki Üzücü Olay

Erzurum-Bayburt kara yolunda bulunan Kop Tüneli'nde gerçekleşen kısmi göçük sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, üç işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Açıklamalar ve Olayın Detayları

Kop Dağı'nda inşa edilmekte olan tünelin Bayburt tarafında bilinmeyen nedenlerle bir kısmi göçük meydana geldi. Olayın ardından hemen AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Göçükte yaralanan işçilerden M.B. (22), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı işçiler H.D, M.A ve A.Ö.'nün tedavileri ise devam ediyor.

Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.