Köpek Balıkları Okyanustaki Isınmadan Etkilendi

Köpek Balıkları Isınan Okyanusta Yıpranan Resifleri Terk Ediyor

İngiltere, ABD ve Avustralya'dan gelen bilim insanları, okyanus sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mercan resifleri üzerinde yaşayan köpek balıklarının bu alanları terk ettiğini gözlemledi.

Araştırma Süreci

İlgili araştırmada, Hint Okyanusu'nun merkezi bölgelerinde yer alan mercan resiflerinde 120'den fazla gri resif köpek balığı üzerine takip cihazları takılarak 2013-2020 yılları arasında incelemeler yapıldı.

Sonuçlar ve Etkileri

Bilim insanları, El Nino gibi sıcak hava olaylarının mercan resiflerine zarar vermesi nedeniyle köpek balıklarının bu bölgelerde daha az zaman geçirdiğini belirtti. Araştırmalara göre, bu yıpranmalar neticesinde köpek balıkları yaklaşık 16 ay boyunca resiflere geri dönemediler ve derin, serin sularda yaşamayı tercih ettiler.

Köpek Balıklarının Tercihleri

Yıpranmayan ve sağlıklı mercan resiflerinde daha fazla vakit geçiren köpek balıkları, insan etkilerinden korunmuş alanlarda yaşamlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir yere sahip. Araştırmacılar, bu korumaların köpek balıklarının yaşam alanlarını koruyabileceğini ve yıpranmalar sebebiyle bölgeden ayrılmalarının avcılık davranışlarına ve bu türlerin korunmasına etki edebileceğini vurguladı.

Araştırmanın Yayınlandığı Dergi

Bu önemli bulgular, Communications Biology dergisinde yayımlandı.