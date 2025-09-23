Kopenhag Havalimanı'nda Dron Krizi: 'Yetenekli Operatör' İddiası

Danimarka polisi, ülkenin ana havalimanının kapanmasına yol açan dronların "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü açıkladı. Olayla ilgili şu ana kadar hiçbir şüpheli tespit edilmedi.

Olayın ayrıntıları

Jens Jespersen, düzenlediği basın toplantısında dronların sayısı ve boyutu ile olayın zamanlamasını göz önünde bulundurarak, "Bunun yetenekli bir operatör olduğu sonucuna vardık. Bu şekilde gösteriş yapmak için gerekli yeteneklere, iradeye ve araçlara sahip bir aktör." dedi.

Jespersen, bu aktörün kim olabileceği konusunda bir bilgisi olmadığını ve Danimarka ile Norveç'teki olayların bağlantılı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Rusya'nın bu olayda ne kadar parmağı olabileceği sorusuna Jespersen, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Basitçe, bilmiyorum." yanıtını verdi.

Jespersen ayrıca, Kopenhag Havalimanında görülen dronlardan insanlara yönelik somut bir tehdit olmadığını belirtti.

Operasyonel etkiler

Yaklaşık 100 uçuş iptal edilmesi sonucu toplamda yaklaşık 20 bin yolcu bu aksaklıktan etkilendi. İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, dron tespitleri nedeniyle saatlerce kapatılmıştı.

Avrupa hava trafiğinde kesintiler

Aynı zamanda, siber saldırılar ve dron olayları Avrupa hava trafiğini durma noktasına getirmeye devam ediyor. Hafta sonu üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yönelik fidye yazılımı saldırısı, Brüksel, Berlin ve Londra gibi birçok büyük havalimanında uçuş, check-in ve biniş sistemlerinde ciddi aksamalara neden olmuştu. Saldırının etkileri dün de devam etti ve operasyonlarda gecikmelere yol açtı.