Kopenhag Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Kopenhag Havalimanı, hava sahasında dron görülmesi nedeniyle kapatıldı; 35'ten fazla uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:12
Kopenhag Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Kopenhag Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Hava sahası kapatıldı, onlarca sefer yönlendirildi

Kopenhag Uluslararası Havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle geçici olarak kalkış ve inişlere kapatıldı.

Kopenhag polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Uçuş takip firması Flightradar24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın, çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu bildirirken, birçok yolcunun da havalimanında beklediğini aktardı.

Kopenhag Havalimanı, Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile New York'ta Görüştü
2
Gebze'de Panelvan ile Hafif Ticari Çarpıştı — 11 Yaşındaki Damla Ş. Yaşamını Yitirdi
3
Jimmy Kimmel'in Şovu Salı Günü Yeniden Yayında
4
Hakan Fidan, Penny Wong ile New York'ta Türkevi'nde Görüştü
5
İran Kızılayı'na Ait Sahra Hastanesi İsrail Tarafından Vuruldu
6
Albanese: Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Hamas'ın Silahsızlanma Taahhüdüne Dayanıyor
7
DSÖ: Gazze'de Sağlık Tesislerinin Tahribi Daha Fazla Ölüme Yol Açacak

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta