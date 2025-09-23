Kopenhag Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Hava sahası kapatıldı, onlarca sefer yönlendirildi

Kopenhag Uluslararası Havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle geçici olarak kalkış ve inişlere kapatıldı.

Kopenhag polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Uçuş takip firması Flightradar24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın, çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu bildirirken, birçok yolcunun da havalimanında beklediğini aktardı.

Kopenhag Havalimanı, Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.