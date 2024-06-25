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Köprü geçiş ücretlerine Temmuzda zam geliyor! İşte yeni tarife...

Temmuz ayında köprü ve tünel geçiş ücretlerine yapılacak zamlar, Hazine'nin yükünü artırırken, vatandaşların da ceplerini yakacak. 2024 yılı sonunda, yap-işlet-devret projelerine yapılan toplam ödeme 37 milyar TL'yi aşacak.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:06
Köprü geçiş ücretlerine Temmuzda zam geliyor! İşte yeni tarife...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Hazine’nin 2024 yılı sonunda yap-işlet-devret (YİD) projelerine ödeyeceği toplam tutarın 37 milyar TL’yi aşacağını belirtti. Yavuzyılmaz, bu artışın özellikle köprü ve tünel geçiş ücretlerine Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilişkili olduğunu ifade etti. 2024 yılı sonunda ödenmesi gereken tutarın, bir önceki yıla göre iki kat fazla olacağını vurgulayan Yavuzyılmaz, Hazine’nin bu projelere ayırdığı ödeneklerin giderek arttığını söyledi.

YENİ TARİFE DETAYLARI

1 Temmuz itibarıyla yapılacak kur ayarlarıyla köprü ve tünel geçiş ücretlerinde önemli artışlar yaşanacak. Buna göre, Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücreti 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü'nde 740 TL, Avrasya Tüneli'nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 180 TL olacak. Geçiş yapan her araç için Hazine tarafından işletmeci firmalara ödenen fark ücretleri de artacak. Osmangazi'de bu fark 1.409 TL, Çanakkale'de 321 TL, Yavuz Sultan Selim'de 131 TL ve Avrasya Tüneli'nde 101 TL olarak belirlendi.

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