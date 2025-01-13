Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Son dakika zam haberiyle köprü ve otoyol geçiş ücretleri %43 oranında arttı. İşte yeni fiyatlar ve detaylar.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 08:53
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Yarısından İtibaren %43 Zam Resmen Açıklandı!

Gece 00.00’da yüzde 43 zam haberi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yeni zamlı tarifenin, açıklandığı anda geçerli olmaya başladığı belirtildi. Bu artış, Türkiye'nin önemli köprü ve otoyol geçiş tarifelerini etkiliyor.

2025 Köprü ve Otoyol Fiyatları Üzerinde Kapsamlı Artış

Açıklanan verilere göre, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde ortalama %40'ın üzerinde bir artış yaşandı. Bu zam oranı, bazı köprülerde %43'e kadar çıkarken, en düşük artış ise %15 ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gerçekleşti.

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Köprü Geçişlerinde Yeni Fiyatlar

  • 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri: %42 oranında artışla 47 lira
  • Osmangazi Köprüsü: Kritik öneme sahip bu köprüde %43'lük zamla 795 lira
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Diğer köprülere göre daha az olan %15 zam ile 80 lira
  • 1915 Çanakkale Köprüsü: %35'lik artış ile yeni geçiş ücreti 790 lira

Yeni tarifeler, hafta sonu ve tatil dönemindeki yoğun yollarda sürücüleri etkileyerek, dikkat çekici bir maliyet artışına neden olacaktır. Sürücülerin, yola çıkmadan önce bu zamlı ücretleri göz önünde bulundurması önem taşıyor.

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