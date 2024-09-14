Köprübaşı'nda 30 Yıldır Saat Tamiri Yapan Usta: İsmet Balcı

İsmet Balcı: 80 Yaşında Saat Tamircisi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, 30 yıldır saat tamir eden İsmet Balcı, 3 metrekarelik dükkânında eski tip kurmalı mekanizmalarla ilgileniyor. Zamanla bu mesleğin inceliklerini öğrenen Balcı, artık ilçe halkının tek saat ustası olarak biliniyor.

Meslek Seçimi ve Tecrübeler

İsmet Balcı, AA muhabirine verdiği bilgide, 50 yaşına kadar çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, bir arkadaşının rehberliğinde saat tamirciliği alanına yöneldiğini aktardı. "Eskiden dolmuşçuluk yaptım ama bu meslekte daha çok tatmin buldum," diyerek genç yaşta köydeki hayvanlarıyla ilgilendikten sonra saatçiliğe yöneldiğini belirtti.

Tamir Süreci ve Yedek Parça Bulma

Balcı, "Her marka ve modelde saat tamir edebilirim, ancak Çin saatlerinin yedek parçalarını bulmak zor. Trabzon merkezden diğer saatlere ait parçaları temin ediyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, kurmalı saatlerin değerine de dikkat çekti ve kaliteli saatlere ilginin azaldığını söyledi.

Gelecek Endişesi

80 yaşındaki Balcı, geleceğe ilişkin endişelerini şu şekilde dile getirdi: "Benden sonra yapacak kimse yok. Bu meslek zor, sadece pil takmakla olmaz. Öğretmeye çalıştım ama ilgilenen yok."

Usta ile Müşteri İlişkileri

İsmet Balcı'nın saatini tamir ettiren Bilal Uzuntaş, ustasının yeteneklerine ve işçiliğine hayran kaldığını belirtti. Uzuntaş, "Köprübaşı'ndaki tek saat ustası. Hem işçiliğinden memnunum hem de ustalık becerisinden," ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.