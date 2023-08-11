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Köpürmeyen kahvelere son! Türk kahveleriniz artık köpürüp taşacak! Bu yöntemi yapan müptelası olacak

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Köpürmeyen kahvelere son! Türk kahveleriniz artık köpürüp taşacak! Bu yöntemi yapan müptelası olacak
Ne yaparsa yapsın Türk kahvesi köpürmeyenlere kesin yöntem geldi. En lezzetli Türk kahvelerini yapabilmek artık çok kolay. Kahve keyfinizi en üste çıkarak teknikler haberimizde.

Kahve kültürü Türk insanlarının olmazsa olmazı haline gelirken yalnızca bir içecek olmak yerine Türk kahvesi bir kültür haline geldi. Türk kahvesi köpüklü ve aromatik olurken nasıl pişirileceği ise çok konuşuluyor. Türk kahvesi pişirmeden önce kaliteli kahve çekirdekleri taze olmalı ve iyi öğütülmüş olmalıdır.

TÜRK KAHVESİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

SADE KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

AZ ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su

türk kahvesi

ORTA ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su

ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su

TARİF

Türk kahvesini kaç kişilik yapacaksınız ona göre fincan suları cezveye dökerek başlanır ve devamında şekerlilik oranı isteğe göre ayarlanır. İçerisine kahve eklenir ve karıştırmadan ateşe konulur. Köpüğün yoğunlaşmasıyla fincan sayısına göre şeker kaşığıyla kahve üzerinden köpükler alınarak fincanlara konulur. Kahve kaynamaya başlayınca ocağın altı kapatılır ve köpüklerin konulduğu fincanlara kahve pay edilir. Afiyet olsun. 

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