Kore Gazisi Ali Paşa Albayrak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Ali Paşa Albayrak'ın Cenazesi

98 yaşındaki Kore gazisi Ali Paşa Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Uzun yıllar ülkesine hizmet eden gazinin cenazesi, Yazlık Mahallesi'ndeki camide düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Ailece Katılım ve Devlet Protokolü

Cenaze törenine, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan gibi isimler de katıldı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemi

Albayrak'ın babasının da İstiklal Savaşı gazisi olduğu öğrenilirken; cenaze namazı, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kılındı. Törenin ardından Albayrak, ailesinin bulunduğu köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

Türk Bayrağının Teslimi

Cenaze töreninin sonunda, Ali Paşa Albayrak'ın tabutuna sarılı olan Türk bayrağı, daha sonra aile fertlerine teslim edildi.

Kore gazisi 98 yaşındaki Ali Paşa Albayrak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

Kore gazisi 98 yaşındaki Ali Paşa Albayrak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.