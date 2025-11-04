Kore Gazisi Osman Nuri Özer Turgutlu’da Son Görevine Uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vefat eden 86 yaşındaki Kore Gazisi Osman Nuri Özer, Urganlı Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:26
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kore Gazisi Osman Nuri Özer, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve Defin İşlemleri

Urganlı Mahallesi’ndeki iki Kore gazisinden biri olan Osman Nuri Özer için öğle namazının ardından köyde askeri tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından, naaş Türk bayrağına sarılı şekilde askerler tarafından omuzlarda taşınarak Urganlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene Katılanlar

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Özer ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Veda ve Bayrağın Teslimi

Kaymakam Selami Kapankaya, merhum gaziye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Defin işlemlerinin ardından Manisa Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan Türk bayrağı, Kaymakam Kapankaya tarafından Gazi Osman Nuri Özer’in oğlu Aydemir Özer'e teslim edildi.

