Kore Gazisi Şerafettin Baran, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kore Gazisi Şerafettin Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, 94 yaşındaki Baran, belediye sağlık ekipleri tarafından ambulansla evinden alınarak Anıtkabir'e götürüldü. Ziyareti sırasında büyük ilgiyle karşılaşan Gazi Baran, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Atatürk Ebedi Unutulmaz

Baran, Anıtkabir ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bugünkü huzurun Atatürk'e borçlu olduğunu vurgulayarak, "Ülkenin dört bir yanını düşman sarmışken onun sayesinde kurtulduk. Dedelerimiz o savaşlarda şehit düştü. Bizler görmedik ama sonuçlarını yaşadık. Memleketimiz yoksuldu, şimdiki gibi değildi. Ayağımıza giymeye ayakkabı bulamıyorduk. O devirler onun sayesinde geçti. Atatürk ebedi unutulmaz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kore Gazisi Şerafettin Baran (sağ 2), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. 94 yaşındaki Baran'ı, belediye sağlık ekipleri ambulansla evinden alarak Anıtkabir'e götürdü.

Kore Gazisi Şerafettin Baran (sağ 2), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. 94 yaşındaki Baran'ı, belediye sağlık ekipleri ambulansla evinden alarak Anıtkabir'e götürdü.