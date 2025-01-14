Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Seungchul Jeon, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Seungchul Jeon, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu etkinlik, yıl boyunca çekilen en dikkat çekici fotoğrafları seçmek üzere düzenleniyor.

Seungchul, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın bu önemli projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca, yapılan oylamanın kültürel etkileşim açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Kultur merkezlerinin sanatı ve kültürü destekleme misyonunun bir parçası olarak bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirten Jeon, fotoğrafçılığın da bir ifade biçimi olarak toplumu bir araya getirdiğini vurguladı.

Kore Kültür Merkezi’nin bu tür organizasyonlara katılımı, Türk ve Kore halkları arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.