Kore Savaşı'nda Dondurma Yiyen Türk Askerinin Görüntüsü Ailesine Ulaştı

Kore Savaşı'nda özgürlüğüne kavuşurken dondurma yiyen Türk askeri Davut Acar’ın görüntüsü, ailesini duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:40
Kore Savaşı'nda Dondurma Yiyen Türk Askerinin Görüntüsü Ailesine Ulaştı

Kore Savaşı'nda özgürlük anı aileye ulaştı

Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulurken dondurma yiyen gazi Davut Acar’ın tarihi görüntüsü, Kanada'da yaşayan oğlu ve torununu geçmişe götürdü. Indiana Üniversitesi'nde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, Amerikan arşivlerinde 70 yıldır bekleyen bu görüntüye ulaştı.

Arşivden Aileye Ulaşım

2017 yılında ABD resmi makamlarına başvuran Onur, Kore Savaşı dönemi belgelerine 7 yıl sonra kavuştu. Belgelerde adı geçen Türk askerlerine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından, o görüntüdeki askerin Acar ailesine ait olduğu anlaşıldı. Onur, bu gelişmeyi Davut Acar olduğu belirlenen gazinin oğlu Yaşar Acar ve torunu Onur Acar ile paylaştı.

70 Yıllık Emanetin Sahibine Teslimi

Onur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kore Gazisi Davut Acar’ın görüntüsüne ulaştıktan sonra aile ile iletişime geçmenin kendisine büyük bir onur sunduğunu ifade etti. Onur, “Görüntülerde askerlerimizin geçmişte karşılaştıkları zorlukların ardından özgürlüklerine kavuşma anında yaşadıkları mutluluğu görebiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Aile Bireylerinin Duygusal Anları

Acar’ın oğlu Yaşar Acar, babasının yaşadığı hikayeleri dinleyerek büyüdüğünü ve görüntüyü gördüğünde derin bir duygusal an yaşadıklarını belirtti. Torunu Onur Acar ise dedesinin hikayesinin her zaman içinde bir boşluk bıraktığını, elde ettikleri görüntü ve fotoğrafları tüm aileyle paylaştıklarını anlattı.

Kore Savaşı'nda Türk Askerlerinin Dayanıklılığı

Onur, Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin esir düşmesine rağmen hiçbiri hayatını kaybetmediğini kaydetti. Ayrıca, Amerikan askeri istihbaratının Türk askerleri hakkında yürütülen gizli çalışmalardan elde edilen bilgilerin, günümüzde NATO orduları tarafından kullanılan eğitim programlarını oluşturduğuna dikkat çekti. Dondurma yemenin ardında yatan bu kahramanlık öyküsü, Türk askerinin hüsranlara karşı gösterdiği direnci simgeliyor.

Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulduktan sonra dondurma yiyen gazi Davut Acar'ın görüntüsü...

Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulduktan sonra dondurma yiyen gazi Davut Acar'ın görüntüsü, Kanada'da yaşayan oğlu ve torununu duygulandırdı. Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, açıklamada bulundu.

Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulduktan sonra dondurma yiyen gazi Davut Acar'ın görüntüsü...

Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulduktan sonra dondurma yiyen gazi Davut Acar'ın görüntüsü, Kanada'da yaşayan oğlu ve torununu duygulandırdı. Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, açıklamada bulundu.

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