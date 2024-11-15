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Kore ve Müslüman Dünya Konferansı Sonuçlandı: İpek Yolu'nda Kültürel Etkileşim

Kore ve Müslüman Dünya: İpek Yolu Boyunca Çeşitli Kültürlerle Karşılaşmalar Konferansı, akademik paylaşım ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:51
Kore ve Müslüman Dünya Konferansı Sonuçlandı: İpek Yolu'nda Kültürel Etkileşim

Kore ve Müslüman Dünya Konferansı Tamamlandı

Kore'de gerçekleştirilen "Kore ve Müslüman Dünya: İpek Yolu Boyunca Çeşitli Kültürlerle Karşılaşmalar Konferansı", Enstitü Sosyal, Academia Via Serica, Keimyung Üniversitesi ve Gyeongsangbuk Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle sona erdi.

Akademik Paylaşım

Üsküdar'daki Enstitü Sosyal'in genel merkezinde düzenlenen konferans, yurt dışında birçok akademisyenin katılımıyla "İpek Yolu Boyunca Arkeoloji ve Kültür" ile "Diplomatik ve Ekonomik İlişkiler" oturumlarıyla devam etti. Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAN) Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, etkinliğin Türkiye ve Kore'nin ortak tarihine ışık tutma amacında olduğunu vurguladı.

Katılımcıların Görüşleri

Dündar, konferansa Kore Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığını belirtti. Konferansta Türkiye-Kore ilişkileri, İpek Yolu üzerindeki kültürel değerlerin tarihi arka planı gibi konular ele alındı. Ayrıca, Bin Buda Mağaraları gibi ortak kültürel değerler üzerinde de bildiriler sunuldu.

Asya'nın Yükselişi ve Gelecek Planları

Enstitü Sosyal'da araştırmacı olarak çalışan Dr. Murat Yaş, Asya Kıtası'nın son yıllarda hem ekonomik hem de siyasi olarak yükselmekte olduğunu ifade etti. Yaş, Asya ülkelerine odaklanarak yapılan akademik toplantıların önemli bir bilgi alışverişi sağladığını belirtti. "Farklı ülkelerdeki uzmanları bir araya getirerek, tecrübeleri paylaşmayı ve gelecek çalışmalar için zemin hazırlamayı hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, bu tür konferansların düzenli olarak devam etmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enstitü Sosyal, Academia Via Serica, Kore'deki Keimyung Üniversitesi ve Gyeongsangbuk Belediyesi...

Enstitü Sosyal, Academia Via Serica, Kore'deki Keimyung Üniversitesi ve Gyeongsangbuk Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle düzenlenen "Kore ve Müslüman Dünya: İpek Yolu Boyunca Çeşitli Kültürlerle Karşılaşmalar Konferansı" sona erdi.

Enstitü Sosyal, Academia Via Serica, Kore'deki Keimyung Üniversitesi ve Gyeongsangbuk Belediyesi...

Enstitü Sosyal, Academia Via Serica, Kore'deki Keimyung Üniversitesi ve Gyeongsangbuk Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle düzenlenen "Kore ve Müslüman Dünya: İpek Yolu Boyunca Çeşitli Kültürlerle Karşılaşmalar Konferansı" sona erdi.

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