Korean Air'den Önemli Duyuru

Korean Air, artan türbülanslardan kaynaklı olarak yolculara sunduğu hazır noodle servisinin sona ereceğini açıkladı. Son zamanlarda meydana gelen türbülanslar, seyahat deneyimini olumsuz etkileyerek çeşitli kazalara neden olabiliyor.

Türbülansların Sebebi İklim Krizi

The Korea Times'ın haberine göre, bir Korean Air yetkilisi, iklim değişikliği sebebiyle türbülansların sıklığında önemli bir artış yaşandığını vurguladı. Bu durum, havayolu taşımacılığındaki güvenliği de tehdit eder hale geldi.

Yeni Güvenli Alternatifler

Yetkili, 15 Ağustos tarihinden itibaren uzun mesafeli uçuşlarda noodle servisinin yapılmayacağını belirtti. Bunun yerine, yolculara mikrodalgada hızlıca hazırlanabilen "daha güvenli" yiyecek seçenekleri sunulacak.

Ekonomi Sınıfındaki Yolcular Etkilenecek

Bu değişiklikten yalnızca ekonomi sınıfı yolcuları etkilenirken, daha geniş business class koltuklarının aksine, ekonomi sınıfı koltukları, kazalara yol açma riski taşıyor. Bir başka deyişle, daha fazla dökülme ve yaralanma riski bulunuyor.