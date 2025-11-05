Körfez'de nikah salonu ücretsiz kalıyor; sıfır atıkla kent karta bakiye

Körfez Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısında alınan kararlar, evlenmeyi planlayan çiftler ile çevre duyarlılığı gösteren vatandaşları sevindirdi. Toplantıda hem nikah salonu uygulaması hem de atık yönetimine yönelik yeni adımlar gündeme geldi.

Nikah salonu ücretsiz hizmet vermeye devam edecek

Belediye Meclis Salonu'nda görüşülen 13 gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantı öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, Gebze'de yaşanan bina yıkılması olayıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi ve yaklaşan 10 Kasım nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Mecliste ayrıca 2026 yılı belediye tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Söğüt, düğün salonu fiyatlarının uygun tutulduğunu vurgulayarak "Zaten Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki nikah salonumuzdan da ücret almıyoruz. Vatandaşlarımızı düşünerek adımları attık. Bu da (tarifenin) oy birliğiyle geçmesinin en büyük göstergesi" dedi.

İlçede belediyeye ait 7 salonun hizmet verdiği, bu salonlarda düğün yapma maliyetinin ise yaklaşık 10 bin ila 30 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

Atıklar kent karta bakiye olarak yüklenecek

Başkan Söğüt, sıfır atık projeleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü yapılacağını açıkladı. Tütünçiftlik ve Yarımca bölgelerine kurulacak iki adet sıfır atık noktası üzerinden, vatandaşların kağıt, pil, plastik, atık yağ gibi atıkları getirebileceği bildirildi.

Söğüt, uygulamanın işleyişini şu şekilde anlattı: atıklar belirlenen tarife üzerinden personel tarafından tartılacak ve fiyatlandırılacak; nakdi ödeme yapılmayacak, tutar ise vatandaşın kent kartına yüklenecek ve ulaşımda kullanılabilecek.

Alınan kararlar, hem sosyal destek hem de çevre yönetimi açısından ilçede uygulanacak yeni dönemin yönünü belirledi.

