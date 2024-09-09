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Körfez İşbirliği Konseyi'nden Gazze İçin Bütüncül Plan Çağrısı

KİK, Gazze'ye dönmek için Filistin yönetimi adına bütüncül bir plan hazırlanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:33
Körfez İşbirliği Konseyi'nden Gazze İçin Bütüncül Plan Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi'nden Gazze İçin Çağrı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Filistin yönetiminin bölgeye dönmesi için bütüncül bir planlama yapılması gerektiğini duyurdu.

Riyad'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 161. Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, bölgedeki güncel siyasi gelişmeler ve ortak eylem süreci masaya yatırıldı. Toplantının sonuç bildirisine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetle kınandı ve derhal bir ateşkes çağrısı yapıldı.

Ablukanın Kaldırılması

Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın kaldırılması ve bölge halkının yaşadığı zorlukların sona ermesi gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması talep edildi.

İnsani Yardım Kuruluşlarına Destek

İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı insani yardım örgütlerine yönelik saldırıları kınandı. UNRWA tarafından yürütülen okulların hedef alınması da eleştirildi. Uluslararası topluma, UNRWA'ya daha fazla destek sağlanması çağrısı yapıldı.

Gazze'nin Geleceği ve Hedefler

Toplantıda, "Savaştan sonra Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesi için bütüncül bir plan hazırlanması büyük önem taşıyor." ifadesi öne çıktı. Gazze'nin geleceğiyle ilgili önerilerin 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Uluslararası Dayanışma ve Barış Çabaları

İngiltere'nin İsrail'e gönderilen silahların ihracat lisansını askıya almasına dair olumlu bir karşılık verildi. Bunun, Gazze’de ateşkes ve sivil koruma hedeflerini desteklediği ifade edildi. Ayrıca, Mısır ile dayanışma mesajları verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Ekim ayından bu yana en az 40 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti; 94 bin 825 kişi ise yaralandı. Saldırılar neticesinde sivil altyapı ciddi şekilde zarar gördü.

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