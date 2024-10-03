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Körfez İşbirliği Konseyi'nden Lübnan'a Acil Destek Çağrısı

KİK, Lübnan'a insani destek sağlanması için uluslararası çabaların artırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 02:14
Körfez İşbirliği Konseyi'nden Lübnan'a Acil Destek Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi'nden Destek Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Konseyi, bölgedeki gerilimlerin siviller üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla Lübnan'a acil insani destek sağlanması için uluslararası ve bölgesel çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Toplantı Detayları

Katar'ın başkenti Doha'da, KİK'in dönem başkanlığını yürüten Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani önderliğinde yapılan toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife el-Merer, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Umman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halife el-Harisi ve KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi katıldı.

Gerilim ve Sorunlar

Açıklamada, Lübnan ve Filistin'deki gerilimlerin kınandığı, bu durumun etkilerinin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayıp daha geniş bölgelere yayılarak ciddi sorunlar yaratabileceği vurgulandı.

İtidal ve Diyalog Vurgusu

Tüm taraflar, itidalli olmaya, şiddeti durdurmaya ve diyalog yolunu benimsemeye davet edilirken, uluslararası topluma da sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Lübnan İçin Destek

KİK'in Lübnan halkının yanında olduğu belirtilen açıklamada, sivillerin acılarının dindirilmesi ve onları ciddi sonuçlardan korumak adına acil insani yardım sağlanması için çabaların artırılması gerektiği ifade edildi.

Güvenlik ve İstikrar

Açıklamada ayrıca, Lübnan'da kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ve diğer uluslararası anlaşmaların uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Filistin'deki Durum

Filistin ile ilgili olarak ise, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, ablukanın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Gazze'nin sınır kapılarının derhal açılması ve insani yardıma erişim sağlanması vurgulandı.

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