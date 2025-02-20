Körfez Ülkeleri ve Mısır Ürdün Liderleri Riyad'da Toplanıyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile Mısır ve Ürdün'ün devlet başkanları, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, KİK ülkeleri liderlerinin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Riyad'a davet etti.

Riyad'da gerçekleşecek görüşmenin "kardeşçe ve gayriresmî" olacağı açıklanırken, bu toplantıların birkaç yıldır düzenli olarak yapıldığı belirtildi. Planlanan görüşmede, söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra işbirliği ve koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Toplantının öncesinde, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Kahire'deki olağanüstü Arap Birliği Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri katılımıyla Riyad'da 5'li bir toplantının düzenleneceğini duyurdu. Zeki, Riyad'daki toplantının, Mısır'ın Arap Birliği Zirvesi'ne sunacağı önerileri ele alacağını belirtti.

Ayrıca, Mısır, Filistin'deki gelişmelerle ilgili düzenlenecek olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin 27 Şubat yerine 4 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.