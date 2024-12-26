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Körfez Ülkelerinden Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi, Suriye'ye destek için yaptırımların kaldırılması ve uluslararası diyalog süreci çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 20:02
Körfez Ülkelerinden Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

Körfez Ülkeleri, Suriye'ye Destek İçin Yaptırımların Kaldırılmasını İstedi

Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması ve Suriye halkına her türlü desteğin sağlanması çağrısında bulundu. Bu açıklama, Kuveyt'te düzenlenen KİK Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda yapıldı. Toplantıda, Suriye ve Lübnan'daki son gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

Toplantının Sonuç Bildirisi

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Suriye'de halkın talep ve beklentilerini karşılayacak istikrarın sağlanması amacıyla kapsamlı bir geçiş sürecine destek verileceği vurgulandı. Bu süreçte Suriye'nin güven ve istikrarının, bölgenin genel güvenliği için kritik bir parça olduğuna dikkat çekildi.

Bildiride, son haftalarda sivillerin korunması, ulusal uzlaşının sağlanması ve silahlı grupların kendilerini feshetmeleri gibi istikrarı pekiştiren adımların memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ayrıca, tüm güç kesimlerine ulusal çıkarlar ve toprak bütünlüğü doğrultusunda kapsamlı bir diyalog süreci başlatmaları çağrısı yapıldı.

Uluslararası Kamuoyuna Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki geçiş sürecine destek ve himaye sağlamak amacıyla bir BM misyonu oluşturma çağrısı ise memnuniyetle karşılandı. Suriye'de devlet egemenliğinin korunması ve dışarıdan müdahalelerin olmaması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırıları ve sınırdaki işgallerinin Suriye'nin egemenliğine karşı ihlaller olduğu belirtildi. Uluslararası toplumdan, İsrail’in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde sorumluluklarını yerine getirmesi istendi. "Golan Tepeleri, Arap Suriye topraklarıdır." vurgusu yapıldı.

Lübnan ve Gazze'ye Destek mesajı

KİK ülkeleri, Lübnan'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerinin süreceğini belirtti. Ayrıca, Lübnan ordusunun iç güvenlikteki rolü ön plana çıkarıldı. İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar kınanarak, Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının başarıyla sürmesi gerektiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin durumuna da dikkat çekilerek, KİK'in Filistin halkına desteklerinin altı çizildi. ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen ateşkes müzakerelerinin başarıya ulaşması temennisi dile getirildi ve Gazze'de acil kalıcı bir ateşkes anlaşması sağlanması gerektiği ifade edildi.

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