Körfezray Temel Atma: Uraloğlu, Kent İçi Raylı Sistemini 745 km'ye Taşıyacak

Körfezray Temel Atma Töreninde Kritik Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrası Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda düzenlenen Körfezray Metro Hattı Temel Atma Töreninde konuştu. Törende, bakanlığın kent içi raylı sistem projelerine ilişkin hedef ve çalışmalar paylaşıldı.

Hedef: Kent içi raylı sistem uzunluğunu 745 kilometreye çıkarmak

Uraloğlu, bakanlık olarak metropol şehirlerde trafik sorununu çözmek amacıyla kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde, bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem hattı uzunluğumuzu 745 kilometreye çıkarmış olacağız." dedi.

Mevcut durumda Türkiye genelinde hizmete sundukları kent içi raylı sistem uzunluğunun 434 kilometre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, devam eden projeler kapsamında 6 ayrı hatta 89,1 kilometre inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca 76,9 kilometre uzunluğunda 4 ayrı hattın proje hazırlıkları devam ediyor ve Ankara, İstanbul, Samsun ve Konya illerinde toplam 144,8 kilometre yeni hattın yapılmasının planlandığını açıkladı.

Kocaeli yatırımları ve Körfezray detayları

Bakan Uraloğlu, Kocaeli'nin Türkiye'nin imalat sanayinde önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kenti kara, demir, deniz ve hava yolu projeleriyle güçlendirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana Kocaeli'ye yapılan yatırım tutarının 410 milyar lira olduğunu söyledi.

Uraloğlu, yollar ve otoyol projelerine dair şu bilgileri paylaştı: bölünmüş yol uzunluğunu 151 kilometreden 387 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplama yol uzunluğunu ise 514 kilometreye yükselttiklerini; Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarıyla Kocaeli'yi çevre otoyol ağıyla bağladıklarını, Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi geçiş süresini 1,5 saatten 6 dakikaya indirdiklerini ve Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını aktardı.

Ayrıca Köseköy Lojistik Merkezi ile ithalat ve ihracat taşımalarına ivme kazandırıldığını belirtti. Derince Liman bağlantısının ihale sürecinin tamamlandığını, tasfiye ardından yeni ihalenin yapıldığını ve yer tesliminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kocaeli kent içi raylı sisteminde dönüşüm: Körfezray projesi

Bakan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalarla kentin kent içi raylı sistem ağının 17,3 kilometreden 61,2 kilometreye çıkarılacağını belirtti. Yapımı süren projeler arasında 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil hattı çift hatlı olarak inşa ediliyor; bu hat 11 istasyon ve günlük 330 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.

Körfezray hattının, Kocaeli'nin Doğu-Batı aksında 28,5 kilometre çift hat olarak inşa edileceğini, 18 istasyon ile Körfez, Derince, İzmit, Kartepe hattına hizmet edeceğini aktaran Uraloğlu, hattın tasarım hızının saatte 80 kilometre olduğunu ve ilk yıllarda günlük yaklaşık 300 bin, ilerleyen dönemde ise 500 bin yolcuya kadar hizmet vereceğini söyledi.

Proje kapsamında 49.710 metre TBM kazısı dahil olmak üzere toplam 58.252 metre kazı yapılacak. 6 adet TBM ile günlük ortalama 10 metre ilerleme hedefleniyor; zemine bağlı olarak bu hızın 15-20 metre veya daha fazlasına çıkabileceği, minimum günlük toplam ilerlemenin 60 metre olduğu belirtildi. TBM kazılarının Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası kısmını 2027'de tamamlamayı, tüm kazıları 2028'de bitirmeyi; ilk etapta Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası 10 istasyon ve 14 kilometre hattı 2028'de, hattın tamamını ise 2029'da hizmete almayı planladıklarını açıkladı.

Uraloğlu, Körfezray’ın mevcut ve planlanan ulaşım ağlarıyla tam entegrasyon sağlayacağını, Şehir Hastanesi, otogar ve Sekapark gibi yoğun noktalara erişimi kolaylaştırarak günlük hayatı konforlu hale getireceğini vurguladı. Projenin kentin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak bir yatırım olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.

Körfezray temel atma töreninde verilen bilgiler, Kocaeli'nin kent içi ulaşım altyapısında köklü bir dönüşümün habercisi oldu ve bakanlığın önümüzdeki yıllarda raylı sistem ağını genişletme kararlılığını ortaya koydu.

Kocaeli’de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek 28,5 kilometrelik Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi (TBM) düzenlenen törenle ilk kazılarını gerçekleştirdi.