Korgeneral Topaloğlu Hakkari’de Sınır Üslerini Ziyaret Etti

Şemdinli’de hudut karakolu ve üs bölgesinde denetim

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberlerindeki heyetle birlikte sınırın uç noktasında yer alan askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Heyet, İran-Irak-Türkiye sınırlarının kesiştiği en uç noktada yer alan Şemdinli ilçesi Tekeli köyüne bağlı 2867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, bölgede görev yapan personele sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçiğe teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Bir sonraki ziyaret noktası ise 2801 rakımlı Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Üs Bölgesi oldu. Beraberlerindeki heyetle üs bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, devletin güvenliği için 24 saat görev yapan Mehmetçiğe teşekkür edip görevlerinde kolaylıklar temenni etti.

