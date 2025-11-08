Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazi Ahmet Kurt’u Ulaşan Köyü’nde Ziyaret Etti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Ulaşan köyünde Irak'ta mayına basarak yaralanan gazi Ahmet Kurt'u ziyaret etti; halkın talepleri dinlendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:02
Hakkari'de sınır üs bölgeleri ziyareti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte, sınır üs bölgelerini ziyaret etmek üzere geldiği Hakkari'de, Derecik ilçesine bağlı Ulaşan köyü sakinlerini ziyaret etti.

Ziyarette, Irak’taki Tatasara Üs Bölgesi’nde 18 Mayıs 2025 tarihinde mayına basması sonucu yaralanan Ahmet Kurt’un daveti üzerine köye gidildi. Heyet, gazinin sağlık ve tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Korgeneral Topaloğlu ve Vali Çelik, köy halkının taleplerini dinleyip ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ulaşan köyü sakinleri heyete ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, taleplerini doğrudan iletebilme fırsatı buldukları için teşekkür etti.

Ziyaret, sınır bölgelerine yönelik temasların sürdürülmesi ve gazilerin durumunun yerinde takip edilmesi çerçevesinde gerçekleşti.

